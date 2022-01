Americana vem com menos candidatos a estadual?

Foram 8 candidatos a deputado estadual em 2018 sendo 4 deles mais fortes e 4 que foram ‘cumprir tabela’. A expectativa é que Americana tenha menos candidatos em 2022 nos dois grupos. As maiores dúvidas neste começo de ano são quem vai ser o parceiro de Giovana Fortunato (PDT) e se o ex-prefeito Omar Najar (MDB) vai mesmo acelerar o Neto ou vai cumprir tabela.

CAUÊ NA URNA? No final de 2021, circulou em Americana a informação de que o deputado estadual licenciado e chefe da Casa Civil Cauê Macris (PSDB) estaria sendo pressionado para vir candidato este ano. Em 2018, ele foi o mais votado do partido e esses votos são vistos como importantes para a cúpula do tucanato. Mas os cabos eleitorais do interior seguem com a informação de que Cauê não vem mesmo candidato.

MOLINA E THIAGO NA PISTA– Os dois ‘na pista’ hoje são o presidente da Câmara Thiago Martins (PV) e o empresário Ricardo Molina (Republicanos). A criação das Federações, prevista para fevereiro, pode dificultar o acesso à legenda ou forçar a migração de partido- algo hoje mais difícil para Martins, que tem mandato eletivo. Apesar dos vários convites recebidos, Molina tem afirmado que tende a seguir nos Republicanos para a disputa por uma vaga na Alesp.