Americana vai ter R$ 250 mil para projetos sociais

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), por intermédio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana, está fazendo Chamamento Público para a seleção e chancela de projeto voltado ao atendimento dos direitos de crianças e adolescentes. As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) interessadas em participar podem enviar suas propostas, de 21 de junho a 2 de julho, e concorrer aos recursos financeiros, na ordem de R$ 250 mil, a serem destinados pelas empresas do Conglomerado Itaú Unibanco Holding S.A.

Será selecionada uma única proposta que melhor atenda ao objetivo proposto pelo Edital da Fundação Itaú, respeitando os seguintes eixos temáticos: “Promoção da vida e da saúde”, “Enfrentamento e prevenção de violações de direitos” e “Garantia do direito à educação”.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, ressaltou a importância da participação das OSCs no processo do Itaú Social. “Americana já foi contemplada por duas vezes, dentre muitos que concorreram. Isso se deve, entre outros fatores, à organização e credibilidade do CMDCA, à qualidade dos projetos apresentados, a regularidade no edital de Chamamento Público e à relação de proximidade e reciprocidade entre a instância de controle social e o Poder Executivo”, disse Juliani.

Segundo o vice-presidente do CMDCA, Antonio Dias da Fonseca, esta edição do edital mudou os eixos temáticos, tendo voltado seu foco mais para atender as demandas impostas pela pandemia. “Esperamos que alguma das nossas entidades registradas no Conselho se interessem. O tempo que nós temos é bem curto, mas se tivermos a apresentação de bons projetos, envidaremos todos os esforços para sermos contemplados mais uma vez”.

O projeto selecionado pela Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos, composta por conselheiros do CMDCA, segundo prazo estabelecido no edital, deverá ser enviado para o Itaú Social até dia 30 de julho de 2021, as entidades interessadas devem protocolar o projeto e demais documentos previstos no edital 001/2021, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nesta sexta-feira (18), no período de 21 de junho a 2 de julho. Somente um projeto com valor até R$ 250.000,00 será selecionado.

Mais informações na página do CMDCA no site da Prefeitura de Americana, pelo telefone 34719800 ou e-mail [email protected]