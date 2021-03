Americana vai ter fiscalização noturna na represa Salto Grande

A Guarda Municipal de Americana recebeu uma série de equipamentos que serão acoplados à embarcação que hoje realiza fiscalização na Represa do Salto Grande. Com os dispositivos, será possível a realização de ações noturnas no local.

A embarcação foi equipada com giroflex, silibim de mão, silibim fixo (do tipo holofote), sirene e megafone. Todo o aparato é alimentado por uma bateria de 90 amperes com cabos e materiais impermeáveis. A chegada dos equipamentos se deu graças ao mesmo grupo de empresários que doou a embarcação para a Prefeitura em dezembro de 2019.

Os materiais permitirão que o Grupo de Proteção Ambiental (GPA) também atue no período noturno, coibindo a pesca predatória nesse período, realizando rondas e contribuindo para a segurança da população local.

Em dezembro de 2019, um grupo de 21 empresários contribuiu com a Gama com a doação de uma embarcação. Em junho do mesmo ano, 26 guardas municipais e cinco servidores da Secretaria de Meio Ambiente haviam participado de um curso de formação de condutores de embarcação, ministrado pela Marinha do Brasil.

Desde então, o barco vem sendo utilizado em ações de fiscalização e proteção dos recursos hídricos dos rios Jaguari, Piracicaba, Atibaia e da Represa do Salto Grande, bem como para coibir atos irregulares como pesca predatória, queimadas, despejo de esgoto e destruição das matas ciliares.