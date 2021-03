Americana vai seguir à risca Plano São Paulo

Americana vai seguir à risca do plano São Paulo. A Prefeitura informou que, a partir do próximo dia 15, o município atenderá as determinações do Governo Estadual com relação à Covid-19 para os próximos 15 dias.

A Educação municipal segue com as aulas remotas e o prefeito Chico Sardelli/PV determinou que a Secretaria da Educação e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos elaborem um plano para que as escolas disponibilizem a alimentação para os alunos em situação de vulnerabilidade.

Nesta sexta-feira, será possível informar mais detalhadamente o funcionamento do serviço público municipal nesse período.