Americana vai sediar Jogos Escolares do Estado no domingo

Com o apoio da Secretaria de Esportes, neste domingo (19), Americana será sede da terceira etapa dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo 2021 (JEESP). As disputas serão realizadas em ginásios e espaços esportivos administrados pela secretaria municipal nas modalidades ciclismo de pista e rua, ginástica e badminton.

Os jogos são destinados a alunos regularmente matriculados nas instituições de ensino do Estado de São Paulo e o responsável pela organização é o Fedeesp.

De acordo com a organização, todas a medidas protetivas e protocolos estipulados contra o Covid serão seguidos em todos os jogos.