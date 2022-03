Americana vai sediar Encontro de Ensino de Astronomia

Americana vai sediar o Encontro Regional de Ensino de Astronomia (EREA), que será realizado nos dias 28, 29 e 30 de abril deste ano. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (28) pelo prefeito Chico Sardelli e o secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini. O EREA tem como principal objetivo capacitar professores da Educação Básica – Ensino Fundamental e Médio – da cidade e também de municípios da região, no ensino de astronomia e ciências espaciais, além de aproximar estes dos astrônomos e membros da Sociedade Astronômica Brasileira e da Agência Espacial Brasileira.

“Fico muito feliz por nosso município ser escolhido para sediar esse importante evento. A capacitação dos nossos profissionais da Educação é um dos nossos compromissos, que estamos fazendo acontecer nas mais diversas áreas”, destacou o prefeito. O secretário explicou que o assunto foi tratado em reunião realizada na sexta-feira (25), com a participação do astrônomo e coordenador nacional do EREA, professor Dr. João Canalle; do coordenador local do programa, professor Edvaldo Milan; e também do professor coordenador da área de Física, do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região Americana, Alfredo Arantes Junior, que representou no encontro o dirigente regional de ensino, professor Haroldo Ramos Teixeira.

Os participantes poderão assistir às palestras, realizar minicursos e também vivenciar atividades lúdicas durante o encontro, como: oficinas para montagem e lançamento de foguetes de garrafas pet; comparação dos volumes dos planetas em relação ao sol; além de sessões no planetário digital itinerante da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA), entre outras atividades.

“A Secretaria de Educação dará todo o apoio necessário para que nosso município receba esse evento. Americana ser um espaço de discussão da ciência, da astronomia e da tecnologia é motivo de orgulho e demonstra que seguimos no caminho defendido pela gestão do prefeito Chico”, afirmou o secretário de Educação.

O evento será comandado pelo coordenador nacional da OBA, o professor Dr. João Canalle, que é uma das maiores autoridades em ciências espaciais na América Latina.