Americana vai reformar salas de internação do Hospital Municipal

A prefeitura de Americana assinou, nesta segunda-feira (23), o contrato para realizar a reforma e adaptações nas salas de internação, bem como a conclusão dos banheiros do novo pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi (HM). A empresa, Bramer Construtora e Paisagismo Eireli, vencedora da licitação, irá realizar as obras, cujo valor de R$ 251.950,00 será custeado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Vanderlei Macris. À prefeitura caberá uma contrapartida no valor de R$1.950,00.

As salas terão as esquadrias, o forro e o piso substituídos; também será aplicada nova pintura e instalada nova rede de gás medicinal, além de luminárias. Nos banheiros serão instaladas divisórias, esquadrias, luminárias, forro, piso, louças e metais, além de pintura.

As adaptações serão para melhorar o atendimento, com alterações de circulação de pacientes que necessitam utilizar os banheiros do local, bem como os que precisam adentrar outras alas do Hospital, como o setor de diagnóstico por imagem, por exemplo.

Também será destinado um banheiro exclusivo para realização de clister, cujo procedimento atualmente é feito no banheiro situado na ala de emergência, o que facilitará o acesso do paciente. De acordo com o setor de convênios, o prazo de execução é de 120 dias, após a emissão da ordem de serviço.

O prefeito Chico Sardelli lembrou os constantes investimentos feitos pela Prefeitura na saúde pública e agradeceu o deputado pela destinação do recurso. “A Saúde é nossa prioridade e temos nos dedicado ao máximo para que ninguém fique sem atendimento. Com este recurso, vamos qualificar a atenção a quem procura o HM e oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde. Americana só tem a agradecer”, disse.