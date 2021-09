Americana vai promover audiência da Lei Orçamentária

A Prefeitura de Americana vai promover, no dia 22 de setembro, às 18h, audiência pública virtual e presencial para apresentação da proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA), do exercício de 2022. A audiência será realizada no Auditório Villa Americana (Paço Municipal), na Avenida Brasil, 85, 1º andar, Centro.

Para aqueles que quiserem participar virtualmente, a audiência será transmitida pelo link: www.americana.sp.gov.br/audiencia/loa202 2

A pauta discutida será a seguinte:

– Abertura da Reunião

– Conceituação e Apresentação da Proposta da LOA, exercício 2022

– Abertura à participação dos presentes e àqueles que, de modo virtual, enviem suas mensagens por meio do e-mail: [email protected]

– Encerramento

Os trabalhos serão coordenados pelas Secretarias de Fazenda e de Planejamento (Seplan).