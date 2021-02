Americana vacinou 4,2 mil contra a Covid-19

Na quarta-feira (3) a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Americana vacinou 258 pessoas. Foram 208 profissionais de saúde da rede privada e quatro da Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde). Também foram vacinados 46 idosos e profissionais de saúde em duas casas de repouso, a Vida Plena, na Praia dos Namorados, e Lisa Residencial para Idosos, no São Domingos. Com isso, a cidade atingiu o total de 4.166 pessoas vacinadas.

Na próxima segunda-feira (8), começa a vacinação para os idosos com 90 anos ou mais, que será realizada em todas as unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h, além de um drive thru instalado em frente à UBS Cillos, que irá funcionar das 8h às 19h.