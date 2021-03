Covid. Americana vacinou 25 mil com a primeira dose

Nesta sexta-feira, os técnicos da Secretaria de Saúde de Americana vacinaram 1.403 pessoas com a primeira dose contra a Covid 19, sendo 1.352 idosos com 69 anos ou mais e 51 profissionais de saúde. Também foram vacinadas 325 pessoas com a segunda dose, sendo 312 idosos com 77 anos ou mais e 13 profissionais de saúde, totalizando 7.697 pessoas vacinadas com a dose complementar.

Na próxima segunda-feira (29), a Secretaria de Saúde irá disponibilizar a vacina em dois postos de drive thru. O posto do Portal, no final da Avenida Antônio Pinto Duarte, continuará oferecendo a primeira dose aos idosos com 69 anos ou mais, enquanto no drive em frente à UBS Cillos será aplicada apenas a segunda dose em idosos com 77 anos ou mais.

Por enquanto o agendamento, tanto para primeira quanto para segunda dose, está suspenso. A Secretaria de Saúde esclarece que o atual público-alvo para a primeira dose, composto por idosos com 69 anos ou mais, já ultrapassou 80% de cobertura.