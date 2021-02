Americana. Vacinados contra a Covid-19 são 4.501

A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Americana vacinou na quinta-feira (4) 335 pessoas. Foram 258 profissionais de saúde da rede privada, dois da Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) e um de uma UBS (Unidade Básica de Saúde). Também foram vacinados 74 idosos e profissionais de saúde em três instituições, sendo a Viva Mais, no Jardim Nossa Senhora do Carmo, Sonho do Amanhã, no Jardim São Paulo e a AEPHIVA (Associação Ecumênica de Promoção Humana, Inclusão e Valorização de Americana), na Praia dos Namorados.

A Vigilância Epidemiológica concluiu nesta semana as vacinações das ILPIs (Instituições de Longa Permanência de Idosos). Foram 928 doses aplicadas, sendo que destes foram 370 profissionais e 558 idosos.

Na segunda-feira (8), começa a vacinação para os idosos com 90 anos ou mais, que será realizada em todas as unidades básicas de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15h, além de um drive thru instalado em frente à UBS Cillos, que funcionará das 8h às 19h.