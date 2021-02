Americana vacina 388 idosos com 90 anos ou mais

Nesta segunda-feira (8), primeiro dia de vacinação para os idosos com 90 anos ou mais, a Secretaria de Saúde vacinou 388 indivíduos, sendo 228 nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e 160 no drive thru em frente à UBS Cillos. A vacinação prossegue durante a semana, das 8h30 às 15h, em todas as UBSs, e das 8h às 19h, no drive thru.

A Secretaria de Saúde esclarece que os idosos acamados, nesta faixa etária, precisam ser cadastrados por meio do link www.saudeamericana.com.br/acamados/ para que a uma equipe da UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar) possa agendar a vacinação no domicílio.