Americana vacina 3,6 mil em 24 horas

Americana aplicou, na terça-feira (10), 3.589 doses da vacina contra a Covid-19. Foram vacinadas 2.819 pessoas com a primeira dose e 770 com a segunda dose. Receberam a primeira dose, 2.796 pessoas com 18 anos ou mais, 14 gestantes e puérperas, quatro idosos, uma pessoa portadora de deficiência permanente e quatro pessoas portadoras de comorbidade.

A segunda dose foi aplicada em 45 profissionais de saúde, 256 idosos, dois profissionais da Educação, uma gestante, 285 pessoas portadoras de comorbidade, quatro pessoas portadoras de Síndrome de Down, cinco portadores de deficiência permanente, 13 renais crônicos, dois transplantados e 157 moradores da população em geral. O total de doses aplicadas é de 225.488, sendo 161.067 da primeira dose, 58.354 da segunda e 6.067 de dose única.

Na quarta-feira (11) o esquema vacinal será o seguinte:

Primeira dose:

Receberão a primeira dose os moradores com 18 anos ou mais, gestantes e puérperas, portadores de comorbidade, portadores de deficiência permanente e profissionais da Educação, todos com 18 anos ou mais.

Segunda dose:

A segunda dose está sendo aplicada na população em geral, de acordo com o prazo determinado pelo imunizante recebido na primeira aplicação, conforme anotação no cartão de vacinação.

O agendamento deve ser feito pelo site www.saudeamericana.com.br