Americana vacina 1693 idosos 80+ no primeiro dia

Nesta segunda-feira (1/3) teve início a vacinação contra a Covid-19 nos idosos com 80 anos ou mais. As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros Vila Gallo, São Domingos, São Vito e Jardim Brasil, além de um drive thru montado em frente à UBS Cillos vacinaram 1.693 pessoas.

Os técnicos da Secretaria de Saúde também vacinaram 20 idosos acamados e um profissional de saúde, que já estava agendado para a primeira dose, totalizando 11.243 indivíduos imunizados com a primeira dose.

Em relação à segunda dose, com 12 profissionais de saúde vacinados nesta segunda-feira, o município imunizou até agora 3.064 pessoas com a dose complementar. Nesta terça-feira (2), os idosos acima de 90 anos também começam a receber a segunda dose nas UBSs dos bairros Jardim Boer, Mathiensen, Jaguari, Zanaga, Praia Azul e Parque Gramado. Nas unidades, a vacinação acontece das 8h30 às 15h. No drive thru, que está vacinando os idosos acima de 80 anos, o horário é das 8h30 às 19h.