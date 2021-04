Americana vacina 1,5 mil na segunda-feira

Com a vacinação realizada nesta segunda-feira, 5 de abril, Americana já atingiu o número de 27.777 pessoas vacinadas com a primeira dose e 10.149 com a segunda. Entre primeira e segunda doses, somente nesta segunda foram 1.495 aplicadas. Receberam a primeira dose, ontem, 58 profissionais de saúde, 369 idosos com 68 anos ou mais e sete idosos acamados. Já a segunda dose foi aplicada em 36 profissionais de saúde, 1.022 idosos com 75 anos ou mais e três idosos acamados.

Além disso, foram vacinados 350 agentes públicos de segurança e salvamento de Americana e região. Destes, 99 eram patrulheiros da Gama. Ressalte-se que as vacinas aplicadas nos policiais não estão contabilizadas no vacinômetro da Prefeitura, pois são doses enviadas diretamente para o 19º Batalhão do Interior, sem intermediação da Vigilância Epidemiológica local.