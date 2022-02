Americana vacina 1.334 contra a Covid na quarta-feira

Americana aplicou, nesta quarta-feira (9), 1.334 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 3 da dose única, 255 da pediátrica, 37 da primeira dose, 103 da segunda, 935 da dose adicional e uma da quarta dose.

A dose única foi aplicada em três pessoas da população em geral; a dose pediátrica, em 255 crianças de 5 a 11 anos sem comorbidade; a primeira dose, 18 adolescentes, 18 da população em geral e um idoso; da segunda dose, 19 adolescentes, 81 da população em geral, um idoso e duas gestantes; a dose adicional, em 824 da população em geral, 107 idosos e quatro profissionais da saúde; da quarta dose, em um paciente imunossuprimido.

Até ontem (quarta-feira), o total de doses aplicadas atingiu o número de 468.905, com 6.136 doses únicas, 5.426 pediátricas, 194.306 da primeira dose, 180.446 da segunda, 82.492 da dose adicional e 99 da quarta dose.

Comparativamente ao total de pessoas do público alvo, 92,52% da população acima de 12 anos tomou ao menos a primeira dose; 88,85% estão com a imunização completa, ou seja, já foram vacinados com duas doses ou a dose única; e 43,66% das pessoas com mais de 18 anos receberam a dose de reforço.