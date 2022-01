Americana vacina 1.277  contra Covid-19 nesta segunda 

Americana aplicou nesta segunda-feira (10), 1.277 doses de vacinas contra a Covid-19.

Foram vacinadas 19 pessoas com a primeira dose, 66 pessoas com a segunda dose e 1.192 pessoas com a terceira dose.

A primeira dose foi aplicada em seis adolescentes de 12 a 17 anos e 13 pessoas da população em geral.

A segunda dose foi aplicada em 28 adolescentes de 12 a 17 anos, 37 pessoas da população em geral e um idoso.

A terceira dose foi aplicada em 988 pessoas da população em geral, 182 idosos e 22 profissionais da saúde.

O total de doses aplicadas é de 427.234, sendo 193.267 da primeira dose, 176.940 da segunda, 6.093 de dose única e 50.934 da terceira.