Americana terá ruas interditadas. Utransv comunica

A Unidade de Transportes e Sistema Viário de Americana interditará algumas vias entre os dias 2 e 8 de julho para a realização de obras e atividades. Confira:

– 2 de julho – Avenida Ângelo Pascote (trecho compreendido entre Rua do Metalúrgico e Avenida Nossa Senhora de Fátima), no Loteamento Industrial Nossa Senhora de Fátima – 8h30 às 16h30;

– 6 de julho – Rua Felício Seleghini (entre ruas Antonio Luchesi e Natal Minarelo),Rua Felício Seleghini (entre ruas Natal Minarelo e Cesar Casati), no bairro São Luís – 8h30 às 12h;

– 7 de julho – Avenida Cecilia Meireles (entre ruas Caetano de Campos e Aderaldo Ferreira de Araújo), Rua Aderaldo Ferreira de Araújo (entre a Avenida Cecilia Meireles e rua Cornélio Pires), Rua Aderaldo Ferreira de Araújo (entre Rua Cornélio Pires e Avenida Afonso Schimdt), no Jardim Nossa Senhora Aparecida – 8h30 às 16h30;

– 7 de julho – Rua Henrique Basseto (entre as ruas Abílio Rodrigues e Alcídia Leite de Campos), no bairro Monte Carlo – 8h30 às 16h50;

– 8 de julho – Rua da Juta (entre a Rua do Linho e Avenida do Raion Viscose), no Loteamento Industrial Salto Grande II – 13h às 16h30;

– 8 de julho – Rua Carlos Chagas (entre as ruas Carlos Gomes e Avenida Bandeirantes), no Jardim Santana – 8h30 às 16h30.