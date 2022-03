Americana. Universidade gratuita segue com inscrições abertas

A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) está com inscrições abertas para o vestibular desde terça-feira, 22 de março, com oferta de 240 vagas para o polo de Americana, que funciona nas dependências do Ciep da Cidade Jardim, com o apoio da Prefeitura. Os interessados podem efetuar a inscrição até 25 de abril.

As inscrições são realizadas de modo virtual pelo site vestibular.univesp.br, e estão sendo oferecidas 80 vagas para o eixo Computação (Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia da Computação), 80 para Licenciaturas (Letras, Matemática e Pedagogia) e 80 para Negócios e Produção (Processos Gerenciais, Administração e Engenharia de Produção). A taxa de inscrição é de R$ 45,00, com possibilidade de isenção para pessoas de baixa renda registradas no Cadastro Único.

Os locais da prova serão publicados no site no dia 13 de maio, e as provas serão aplicadas em 22 de maio, às 13 horas. O resultado oficial com os nomes dos classificados sai no dia 11 de julho, e a matrícula para os convocados na primeira chamada deverá ser efetuada de 14 a 18 de julho. Recomenda-se que os candidatos fiquem atentos ao site do vestibular para que não percam as datas das segunda e terceira chamadas e os respectivos períodos para matrículas. O ano letivo terá início em 8 de agosto.

“É muito importante que Americana tenha uma universidade pública gratuita, de ensino a distância e com qualidade reconhecida nacionalmente. E que funciona por meio de parceria com a Administração em uma escola da rede municipal de ensino”, afirmou o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini.

A Univesp é uma universidade pública focada no ensino a distância, que oferece 31.125 vagas em 347 municípios do Estado de São Paulo.