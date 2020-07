Americana toda deve ficar sem água nesta quarta

A partir da 1 hora da madrugada desta quarta-feira (8), o DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana) fará uma série de manutenções e interligações na cidade e informa que poderá haver desabastecimento generalizado.

Serão feitos os serviços de interligação da Adutora de água bruta existente, com a estrutura física de bombeamento da Nova Captação de Água; continuidade da instalação da subadutora SA12 “Pós Anhanguera”, na parte interna da Estação de Tratamento de Água; interligação dos reservatórios existentes no centro de reservação CR08 São Roque com o novo reservatório que está em fase de conclusão; será trocada uma chave de comando em um painel de energia na Estação de Tratamento de Água.

De acordo com o DAE, a conclusão de todos os trabalhos está prevista para às 15 horas do mesmo dia.