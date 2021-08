Americana terá sua 9ª Conferência de Saúde

Americana vai realizar, no dia 7 de agosto, a 9ª Conferência Municipal de Saúde, que será em ambiente virtual devido à pandemia. As inscrições vão até o dia 5 de agosto, sendo abertas a todos os segmentos da sociedade. O evento terá como tema “A rede de atenção à saúde de Americana no contexto da pandemia: perspectivas e desafios”.

Realizada a cada quatro anos, com base na lei nº 8.142/90, a conferência é organizada pelo Conselho Municipal de Saúde, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, e tem como objetivo proporcionar o debate e apresentar propostas sobre as políticas de saúde local, além de eleger delegados que irão representar o município nas conferências estadual e federal.

Nos debates, os participantes vão avaliar como está a oferta de saúde à população americanense, tanto os serviços básicos como os especializados, que são oferecidos aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde), assim como os processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, para formular diretrizes que irão subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Saúde para o quadriênio de 2022 a 2025.

A conferência terá cinco eixos temáticos de discussões, sendo que os participantes deverão se inscrever em apenas um deles. Os temas serão: A Atenção Básica; Atenção Especializada e Hospitalar; Urgência e Emergência Médica; Vigilância em Saúde e Gestão e Controle Social.

Para participar é preciso fazer a inscrição pelo link https://saudeamericana.com.br/v2/conferencia/ ou enviar email para [email protected]. O Conselho de Saúde também disponibilizou urnas nas unidades básicas de saúde. A inscrição também pode ser feita pelo telefone (19) 3462-5456 ou pessoalmente, à Rua Anhanguera, nº 80 – Centro.