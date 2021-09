Americana terá Semana da Pessoa Idosa

Americana terá diversas atividades na Semana da Pessoa Idosa, em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado em 1º de outubro. Foram programadas capacitações online para o aprimoramento do atendimento aos idosos, abordagens sobre direitos sociais e combate à violência contra a pessoa idosa, visando a conscientização da sociedade, além de atividade recreativa aos idosos. As ações serão realizadas pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana, com os apoios do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Sindicato Nacional dos Aposentados, Conselho Municipal do Idoso (Comid), entre outros colaboradores.

A secretária da SASDH, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, falou sobre as atividades planejadas. “A programação preparada foi pensada na pessoa idosa de forma global. Esse ano, com todo cuidado sanitário, iremos ofertar uma atividade prática para as pessoas idosas, mas também, pensando na importância da educação permanente dos técnicos de Assistência Social, iremos oferecer duas formações online para aprimorar os atendimentos a esse público”, explicou a secretária.

Ao longo do mês, a secretária da SASDH e a presidente do Comid, órgão vinculado administrativamente à SASDH, Maria Cristina Louzado Vianna, farão a entrega de oito banners informativos sobre tipos de violência contra pessoas idosas e onde denunciá-las. Os materiais foram adquiridos com recursos do Fundo Municipal do Idoso, e serão destinados para as seis unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Integração e Valorização do Idoso (Civi) e Pronto Socorro do Hospital Municipal.

A Semana da Pessoa Idosa foi instituída por meio da lei municipal nº 5.497, de 10 de julho de 2013. O artigo 2º da referida lei estabelece que “A Semana do Idoso será comemorada, anualmente, quando serão realizadas diversas atividades, como ações educativas, compreendendo seminários, encontros, palestras, feiras de saúde e outras atividades pertinentes, cujos temas abordarão aspectos da prevenção e cuidados sobre a saúde, a autoestima, e também a realização de políticas públicas, visando promover e difundir a importância dos direitos sociais dos idosos”.

O Dia Internacional da Pessoa Idosa foi instituído, em 1991, pela Organização das Nações Unidas (ONU) e tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar a população mais idosa.

A Semana da Pessoa Idosa de Americana terá a seguinte programação: