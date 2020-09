Americana terá recorde de mulheres na disputa. Seis

Chegou a vez das mulheres? Se depender do peso da participação feminina na campanha eleitoral majoritária em Americana, a resposta é sim. A cidade terá recorde de mulheres na disputa para prefeita e vice. Serão seis e somente duas das oito chapas já confirmadas não tem a presença feminina na disputa.

As candidatas a prefeita são Lurdinha Ginetti/PT, Talitha De Nadai/PSD e Giovana Fortunato/PDT. Os nomes a vice são Kelly França, vice de Kim no Solidariedade, Adriana Abreu, vice de Adriano no PSol e Cláudia Leal vice de Crivelari no PSL.

COTA- O número aferido representa 37% de participação feminina na cidade, acima da ‘cota’ prevista para os partidos na disputa para o legislativo- vereadores no caso da eleição deste ano. Mas a presença feminina tem como força a busca pelo voto feminino que representa mais de 50% do eleitorado.

VIZINHAS POBRES DE CANDIDATAS– Para efeito de comparação da força feminina na eleição de Americana, Sumaré terá apenas uma candidata a vice e Santa Bárbara e Nova Odessa não terão mulheres nas urnas na disputa para prefeito e vice.