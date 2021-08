Americana terá mutirão de atendimento e regularização habitacional no sábado

Cerca de 200 mutuários de conjuntos habitacionais do Parque da Liberdade e Jardim Mário Covas, em Americana, estão sendo convidados para atendimento e regularização habitacional neste sábado (7), das 10h às 15h, na sede da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SHDU), na Avenida Brasil, nº 1.293, Jardim São Paulo (complexo CCL – Centro de Cultura e Lazer). O plantão será realizado pela CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano e o atendimento será feito com horário escalonado para evitar aglomeração, seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19, segundo a SHDU da Prefeitura de Americana.

“Os mutuários que estiverem com qualquer tipo de dúvida podem comparecer no atendimento para receberem as orientações. O atendimento é muito importante para a família que já quitou seu financiamento possa levar a documentação necessária para emissão do contrato de quitação, além de diversos outros serviços que poderão ser solicitados no local, como transferência, 2ª via de boleto e acordos”, explicou o secretário de Habitação de Americana, Luiz Carlos Cezaretto.

A Campanha de Quitação da CDHU atenderá mutuários para emissão do contrato de quitação do imóvel, bastando que o mutuário apresente original e cópia dos seguintes documentos:

– RG e CPF (titulares);

– Certidão de Casamento/Nascimento (titulares)

– Certidão de Matrícula do Imóvel (retirar no Cartório de Registro de Imóveis).

– Carnê do IPTU

– Procuração Pública (se houver)



Em caso de falecimento dos titulares apresentar:

– Formal de Partilha

– Partilha ou Alvará de Transferência

– RG, CPF e Certidão de Estado Civil do todos os herdeiros e conjugues.

Em caso de separação judicial levar:

– Formal de Partilha

Caso tenha recebido o contrato de quitação, apresentar o documento para baixa no arquivo.

Também haverá o atendimento para serviços diversos, como transferência, 2º via de boleto, acordos, orientações, esclarecimento de dúvidas, entre outros. Serão oferecidos os seguintes serviços:

– Transferência de Financiamento

– Contrato de Quitação/Cancelamento de Hipoteca

– Conversão de contrato precário

– Seguro Habitacional

– Simulação de regularização financeira

– CEJUSC.



Mutuário original: comparecer com a carta da CDHU e documento oficial com foto (CPF, RG, CNH ou CTPS).

Novo ocupante: apresentar documento oficial com foto (CPF, RG, CNH ou CTPS), contrato de compra e venda (gaveta) e procuração pública.