Americana terá mais 20 leitos no HM até a próxima semana

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho, afirmou, nesta terça-feira, que o Hospital Municipal de Americana terá mais 20 leitos de enfermaria para tratar Covid19 até a próxima semana.

Segundo Danilo, dos 20 leitos, 10 serão preparados para disponibilizar ventilação mecânica, caso for necessário. Os últimos dados divulgados pela prefeitura de Americana, trazem uma superlotação dos atendimentos covid19 no HM. A taxa de ocupação divulgada nesta terça-feira é de 80% para leitos com respiradores (de 10 no total, 8 ocupados) e 159,09% sem respiradores (de 22 no total, 35 ocupados).

Além do HM, o Hospital São Lucas também ultrapassou a marca dos 100% de ocupação para leitos com respiradores e atingiu 140% nesta terça-feira. O Hospital Unimed também traz um quadro preocupante, com 100% de ocupação dos leitos com respiradores.