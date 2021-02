Chico apresenta projeto de lei “Agiliza Obra”. Entenda como funciona

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), ao lado do secretário de Planejamento, Ângelo Marton, o projeto de lei de autoria do poder executivo denominado “Agiliza Obra”.

A proposta, que deve entrar em regime de urgência para discussão e votação dos vereadores nesta quinta-feira, tem por objetivo acabar com os 2.000 processos de pedido de alvará de construções que estão ‘parados’ na prefeitura. Será realizada uma força tarefa para que os despachos sejam realizados semanalmente.

Antes da coletiva para apresentar o projeto de lei para a imprensa, Chico se reuniu com 13 vereadores para explicar a proposta, número suficiente de parlamentares para aprovar o documento.

Ainda no projeto, Chico também colocou para aprovação a criação do alvará provisório, para residências e pequenos comércios de até 250 metros quadrados. No vídeo abaixo, Marton explica com detalhes a proposta para agilizar as obras na cidade.