Americana terá escola cívico-militar; MEC divulgou 28 cidades

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta segunda-feira (10), a lista com os estados e municípios contemplados pelo Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), para o ano de 2022. Entre as 89 vagas previstas para este ano, Americana aparece na lista assinada pelo diretor de Políticas para Escolas Cívico-Militares. No total, 28 cidades do sudeste foram contempladas.

De autoria do vereador Marschelo Meche (PSL), o projeto de lei que autoriza o poder executivo a implementar o modelo de Escola Cívico Militar, em unidades da rede municipal, foi aprovado pela maioria dos vereadores da Câmara Municipal na sessão de 09 de dezembro. Para o parlamentar, o investimento direcionado à cidade representa um avanço na qualidade da educação, “Precisamos sair do discurso, muito se fala em investimento na qualidade da educação nas escolas públicas, mas as ações são muito lentas. As escolas do programa federal são extremamente democráticas, embora injustamente rotuladas, alcançam indicadores de qualidade comparados às escolas de primeiro mundo e, além de tudo, solucionam a questão indisciplina, que chega a desperdiçar um terço do tempo total em sala de aula. Essa parceria com o deputado Tenente Coimbra resultará em bons frutos para Americana”.

O Pecim disponibilizou para este ano 89 vagas, conforme Portaria MEC n° 925, antecipando a meta prevista para o programa que era implantar, até 2023, 216 Escolas Cívico-Militares (Ecim) em todo país.

Os entes federativos que foram contemplados deverão atender as condições técnicas necessárias para a implantação do Pecim. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma parceria entre o MEC e o Ministério da Defesa, direcionado para escolas com baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e com alunos em situação de vulnerabilidade social. O Pecim está presente em 25 estados e no Distrito Federal, atendendo aproximadamente 85 mil alunos.