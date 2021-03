Americana terá cursos on-line gratuitos com oferta de bolsa

Americana foi contemplada com cinco cursos de qualificação profissional gratuitos por meio do programa estadual Via Rápida, mediado pela Unidade de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana. São cinco modalidades que serão ministradas de forma on-line no período noturno por profissionais do Senac e do Centro Paula Souza.

Para aqueles alunos que se enquadrarem em algumas exigências, o Via Rápida ainda irá pagar bolsa de R$ 210,00.

As inscrições para os cursos estão disponíveis até o dia 30 de março e a previsão é que se iniciem já no mês de abril. As aulas são 100% on-line, transmitidas ao vivo no período noturno.

A matrícula pode ser feita no site do programa estadual (www.viarapida.sp.gov.br/onde-estudar). Os cursos oferecidos em Americana são: Técnicas de Vendas; Marketing Digital para redes sociais e comércio eletrônico; Publicidade para Mídias Digitais; Marketing e Comunicação de Moda; Planejamento e Gestão de Empreendimentos Gastronômicos.

O prefeito Chico Sardelli destacou a oportunidade para aqueles que estão interessados em aprender um novo ofício ou aperfeiçoar um novo negócio. “Neste momento de pandemia, estes cursos são uma oportunidade para inovar os negócios ou para aperfeiçoar os conhecimentos. Americana é uma das cidades da região com a maior quantidade de cursos e tenho de parabenizar o esforço do nosso Desenvolvimento Econômico”, disse o prefeito.

O secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, destacou ainda a oportunidade de desenvolvimento de habilidades voltadas para o meio digital. “Não só pelo que estamos vivendo, mas o desenvolvimento de habilidades no mundo digital é fundamental para o mercado atual. Com certeza será um grande aprendizado para quem participar”, disse Rafa.

Para a bolsa de R$ 210,00 os interessados devem cumprir os seguintes requisitos estabelecidos pelo governo estadual:

– Maior de 16 anos.

– Ser alfabetizado.

– Domiciliado em Americana (nós cursos de Americana).

– Presença em 10 dias seguidos do curso.

– Estar desempregado e não esteja recebendo seguro desemprego, previdência, ou qualquer auxílio de programas sociais.