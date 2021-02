Americana terá apoio de terceirizada no combate à dengue

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou nesta quinta-feira (18) que a empresa Sime Prag irá atuar em conjunto com a equipe municipal nas ações de combate à dengue.

De acordo com o contrato, a empresa irá desenvolver ações, como nebulização de inseticida, quando necessária, remoção de criadouros e visitas domiciliares. O contrato tem prazo de validade de 12 meses e prevê visita mensal em 40 mil imóveis, porém esse número pode variar de acordo com a situação epidemiológica, já que se houver taxa elevada na transmissão da dengue, a empresa deve priorizar a nebulização de inseticida, por exemplo.

Na segunda-feira (15) funcionários contratados pela empresa iniciaram uma integração com os técnicos do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue), por meio de uma capacitação que terminou na quarta-feira (17). O objetivo da capacitação foi alinhar procedimentos e condutas dos agentes municipais com as diretrizes do Ministério da Saúde sobre o controle da dengue, além do detalhamento geográfico do território e das áreas delimitadas em cada região da cidade, com atividades teóricas sobre as ações desenvolvidas pelo setor diariamente.

A previsão para início do trabalho de campo com os novos funcionários é para a próxima segunda-feira (22), uma vez que está sendo concluído o planejamento de acordo com os setores em que cada grupo de trabalhador irá atuar, assim como os bairros, que serão definidos conforme os indicadores epidemiológicos atuais.

Em 2021, até o dia 17 de fevereiro, o município havia notificado 21 casos suspeitos de dengue, sendo confirmado apenas um, no bairro Machadinho. “Muito embora a Covid seja hoje o nosso maior desafio enquanto saúde pública, nós não podemos esquecer que a dengue também precisa da nossa atenção o ano inteiro. O trabalho de vocês vem para somar os esforços dos agentes municipais que já estão envolvidos nas ações de controle”, disse Danilo, em recepção aos novos trabalhadores.