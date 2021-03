Americana terá 1º Campeonato de Jogos Eletrônicos; FIFA

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, irá realizar o 1º Campeonato de Jogos Eletrônicos, com um campeonato de futebol – FIFA 20. Os jogos irão começar em 3 de maio. As inscrições serão feitas on-line ou pessoalmente na secretaria (com horário agendado), entre 5 e 16 de abril, e na sequência o participante deve doar 1kg de alimento não perecível na sede da Secretaria de Esportes. Após o término das matrículas, todas as doações serão entregues para entidades assistenciais de Americana e para o Fundo Social de Solidariedade de Americana.

De acordo com a secretária de Esportes, Grasiele Rezende, o projeto será realizado respeitando todos os protocolos e medidas de prevenção contra o Covid-19.

As inscrições on-line para o 1º Campeonato de Jogos Eletrônicos deverão ser feitas pelo contato de whatsapp (19) 98951-9431, onde os participantes deverão especificar seus consoles e obter informações para participação no evento. Caso necessite entrar em contato com a organização, o participante pode acionar o telefone da Secretaria de Esportes, (19) 3406-6111.