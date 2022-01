Americana terá 13% de reajuste na tarifa de água

O Conselho de Regulação e Controle Social dos Serviços de Saneamento Básico do município de Americana aprovou, por unanimidade, em reunião on-line realizada na manhã desta sexta-feira (28), a proposta de reajuste de 13,34% nas tarifas de água e esgoto e de 10,74% nos valores dos preços públicos dos demais serviços prestados, que foi apresentada pela Agência Reguladora ARES-PCJ.

Com este reajuste, o valor do m³ da tarifa mínima cobrada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) passa de R$3,33 para R$3,77. De acordo com a autarquia, esse reequilíbrio financeiro é necessário neste momento, pois os custos para a prestação dos serviços aumentaram consideravelmente desde o último reajuste, ocorrido há três anos, em 2019.

Apenas nos últimos 12 meses, a energia elétrica, que é a maior despesa do DAE atualmente, subiu 21,25%, o que representa um aumento mensal de aproximadamente R$300 mil. O custo da autarquia com energia elétrica é de cerca de R$1,5 milhão/mensal. Já os materiais de consumo, que são todos os materiais utilizados para tratamento da água e todo tipo de manutenção, tiveram um aumento de 32,89%. Outro custo a ser destacado é com os serviços terceirizados, que envolvem equipes de manutenção de rua, limpeza e portaria, por exemplo, que tiveram um aumento de 18,19% em um ano.

O superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, destacou que, mesmo com o reajuste aprovado, Americana ainda tem uma das tarifas mais baixas da região. “O valor cobrado pelo DAE pelo metro cúbico de água é menor do que vários municípios, como Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Nova Odessa, Paulínia, Limeira, Indaiatuba e Campinas, apenas para citar alguns. Isso demonstra que estamos utilizando os recursos disponíveis com seriedade, fazendo os investimentos necessários, mantendo uma tarifa baixa, principalmente para aqueles que estão atentos para um consumo racional da nossa água”, ressaltou.

O reajuste passa a valer após 30 dias da publicação da decisão do conselho no Diário Oficial do município.

Investimentos

O DAE está com várias obras em andamento que devem melhorar a área de água e esgoto na cidade. Já foram iniciadas as obras de três novos reservatórios, que serão instalados nos bairros Cidade Jardim, Vila Santa Catarina e Jardim Ipiranga, que aumentarão a reservação de água no município e, 6,3 milhões de litros de água, com um investimento total de aproximadamente R$10 milhões de recursos próprios do DAE.

Também já começou a obra da troca da rede coletora de esgoto que passa ao lado do córrego do São Manoel, com investimento de R$786.494,61, de recursos próprios do DAE. Ainda com relação ao esgoto, está em andamento a licitação para construção da nova Estação Elevatória de Esgoto Balneário Salto Grande (EEE 17), na região da Praia Azul.

O “Água na Torneira” – Programa Municipal de troca contínua e modernização da rede de abastecimento na cidade vai ganhar em breve um grande reforço. Está em andamento a licitação para troca de 19 quilômetros de rede de água da região do bairro São Vito e a troca de 15 quilômetros de rede de água do bairro Jardim São Paulo.

Desde o início de 2021, já foram trocados trechos da rede de água nos seguintes bairros: São Vito; Jardim Santa Sofia; Jardim Nossa Senhora do Carmo; Vila Paraíso; Jardim Santa Maria; Vila Lourecilda; São Manoel; Colina; Werner Plaas; Cariobinha; Vila Bertini; Jardim Belvedere; São Domingos; Parque Gramado; Jardim Santo Antônio; Cordenonsi; Nova Americana; Vila Biasi; Vila Rasmussen; Cidade Jardim; Vila Dainese; Vila Rehder; e Vila Jones.