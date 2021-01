Americana tem seringas e agulhas suficientes para vacinação

Em entrevista coletiva na quarta-feira, o secretário de Saúde de Americana, Danilo Oliveira, afirmou que a cidade tem insumos suficientes para a vacinação no município.

Danilo garantiu que Americana dá conta com o estoque que possui de seringas e agulhas, mas que também esperam receber os materiais do governo do estado.

“Nós já nos preparamos logisticamente para que Americana tenha todos os insumos necessários, agulha, seringa, luva, máscara. Vale ressaltar que o governo do Estado de São Paulo nos assegurou que todos esses insumos serão enviados pela secretaria estadual, entretanto nós já nos precavemos e claro estamos esperando que o governo do estado vai mandar, entretanto na pior das hipóteses se houver algum problema de licitação e esses insumos não chegarem, a prefeitura está com seus insumos preparados para realizar a imunização”, garantiu o secretário.

Danilo e o prefeito Chico Sardelli (PV) divulgaram o plano de vacinação na coletiva e afirmaram que o município está pronto para a vacinação, apenas aguardando as vacinas chegarem. Se o plano correr como está previsto, a vacinação se inicia no próximo dia 25.

