Americana tem Semana do Meio Ambiente

Americana está concluindo os últimos detalhes para a realização da Semana do Meio Ambiente 2021, que acontece de 31 de maio a 5 de junho. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente organizou uma extensa programação incluindo cursos gratuitos, exposições, plantios e muito mais.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, o objetivo da Semana do Meio Ambiente 2021 é educar, despertar e intensificar na população de Americana a consciência ambiental, inspirando uma mudança de hábito para a construção de um planeta melhor. A ação irá celebrar também o “Dia do Meio Ambiente“, em 5 de junho.

Confira a programação da Semana de Meio Ambiente:

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ARBORIZAÇÃO URBANA

31 de maio – das 8h às 11 horas

Na UPJ (Unidade de Praças e Jardins)

Apenas para inscritos

EXPOSIÇÃO COLETA SELETIVA

31 de maio – das 13h às 18 horas

Na Avenida Brasil (em frente ao Hospital Unimed)

EXPOSIÇÃO COLETA SELETIVA

1º de junho – 9h às 16 horas

Na Praça Comendador Muller, Centro

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ARBORIZAÇÃO URBANA

1º de junho – das 8h às 11 horas

Na UPJ (Unidade de Praças e Jardins)

CURSO ON-LINE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

1º de junho – das 14h30 às 16h30

AGENDA VERDE UFLAP (Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos)

Apenas para inscritos

CURSO ON-LINE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

2 de junho – das 9h às 12 horas

AGENDA AZUL UFLAP (Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos)

EXPOSIÇÃO COLETA SELETIVA

2 de junho – das 9h às 16 horas

Na Praça Tiradentes, Jardim Colina

CURSO DE FISCALIZAÇÃO E LEGISLAÇÃO PARA AGENTES AMBIENTAIS (GPA – Grupo de Proteção Ambiental)

2 de junho – das 14h às 16 horas

PLANTIO DE MUDAS DA ÁRVORE SÍMBOLO DE AMERICANA • IPÊ-BRANCO

SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE COM PLANTIO DA PRIMEIRA MUDA NO JARDIM BOTÂNICO

5 de junho – 9 horas

Na Rua Abrahim Abraham, s/nº, Pq. Residencial Nardini

PLANTIO DA SEGUNDA MUDA NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

5 de junho – 10 horas

Na Rua Florindo Cibin, 435, Jardim São Paulo

PLANTIO DA TERCEIRA MUDA NA PRAÇA COMENDADOR MULLER

5 de junho – 10 horas

Centro de Americana

PLANTIO DA QUARTA MUDA NO PORTAL DE AMERICANA

5 de junho – 11 horas

Na Avenida Antônio Pinto Duarte

SOBRE OS CURSOS:

UPJ – CURSO DE ARBORIZAÇÃO URBANA

Inscrições no Jardim Botânico, até 28 DE MAIO

Rua Abrahim Abraham, s/nº – Parque Residencial Nardini

Telefone: (19) 3407-4452

De segunda a sexta, das 7h30 às 12h e das 13h às 16h

Apresentar documento com foto (RG ou CNH) e uma foto 3×4

CUROS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADE DE IMPACTO LOCAL

MÓDULO AGENDA VERDE (ON-LINE)

PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO, MANUAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA, INTERVENÇÃO EM APP E PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL

Inscrições por e-mail: [email protected]

Até 28 de maio

Informar CPF ou CNPJ, nome completo, telefone e endereço

MODULO AGENDA AZUL (ON-LINE)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PROJETO DE LICENCIAMENTO DE ALTO RISCO, ENGENHOS PUBLICITÁRIOS, FONTES DE POLUIÇÃO E ERBS (ESTAÇÃO RÁDIO BASE INSCRIÇÕES)

Inscrições por e-mail: [email protected]

Até 28 DE MAIO

Informar CPF ou CNPJ, nome completo, telefone e endereço

GPA (CURSO DE FISCALIZAÇÃO E LEGISLAÇÃO PARA AGENTES AMBIENTAIS)

APRIMORAMENTO DE RECEBIMENTO DE DENÚNCIA, ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO E PROVIDÊNCIA FINAL

Na Gama (Guarda Municipal de Americana)

Apenas para servidores que atuam como agente ambiental

Mais informações sobre a Semana de Meio Ambiente pelo telefone da Secretaria de Meio Ambiente 3471-7770 ou no endereço eletrônico www.americana.sp.gov.br/secretaria/meioambiente