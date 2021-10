Americana tem passeio de trenzinho em ação do Dia das Crianças

A ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana) deu início à sua campanha institucional para o Mês das Crianças, visando valorizar e incentivar as compras no comércio local. A principal atividade desta ação é o passeio de trenzinho, que acontecerá durante três sábados em várias regiões de Americana.

“A cada campanha buscamos realizar ações que possam atrair o consumidor de volta às lojas, oferecendo atrativos às famílias. Neste mês outubro queremos promover alegria às crianças, que neste período de pandemia estiveram tão isoladas”, explica Wagner Armbruster, presidente da ACIA.

Com o lema “Mês das Crianças – Presentes que contam histórias!”, a campanha acontece no decorrer de todo o mês de outubro. O principal objetivo do passeio de trem é atrair os consumidores para os principais corredores comerciais de Americana, promovendo entretenimento de maneira segura e criativa, de forma a impulsionar as vendas no comércio local.

A ação “Conheça uma Americana Encantada” promoverá passeios gratuitos de trem em seis regiões diferentes da cidade, com personagens infantis que irão interagir e brincar com as crianças. Confira a programação:

Dia 9/10 (sábado)

– Região Central – das 10h às 14h (embarque: Calçadão)

– São Vito – das 10h às 12h (embarque: Regional São Vito)

Dia 16/10 (sábado)

– Cidade Jardim – das 9h30 às 11h30 (embarque: Praça da Cid. Jardim)

– Jardim Ipiranga – das 12h às 14h (embarque: Praça Luís de Boni)

Dia 23/10 (sábado)

– Antonio Zanaga – das 9h30 às 11h30 (embarque: Praça Vinícius de Moraes)

– Praia Azul – das 12h30 às 14h30 (embarque: Rua Maranhão, 256)

HORÁRIO ESPECIAL

A campanha do Mês das Crianças prevê horário especial de funcionamento do comércio no próximo sábado (9/10), das 9h às 18h. Na terça-feira (12/10), feriado, a abertura das lojas é facultativa.

AUMENTO NAS VENDAS

Segundo previsão da ACIC (Associação Comercial e Industrial de Campinas), o faturamento na região para o período que antecede o Dia das Crianças deve crescer 4,5% em 2021 em relação ao ano passado. A entidade lembra que, por conta de efeitos da Covid-19, em 2020 a variação foi negativa na comparação com 2019. O tíquete médio dos presentes este ano deve ficar entre R$ 150 e R$ 160.