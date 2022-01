Americana tem oficinas de balé em fevereiro

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana inicia, no dia 8 de fevereiro, oficinas de balé para crianças e adolescentes de 3 a 12 anos. A atividade será oferecida em parceria com o Projeto Dança Criança, da professora Thaissa Avancini. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site https://www.americana.sp.gov.br/secretaria/cultura .

Serão formadas turmas reduzidas de 20 pessoas para evitar aglomerações e, assim, respeitar os protocolos sanitários. E o link para a inscrição ficará disponível até que as vagas sejam preenchidas.

As aulas serão ministradas às terças e quintas para turmas de 3 a 5 anos (das 9 às 10 horas), de 5 a 7 anos (das 10 às 11 horas), de 8 a 10 anos (das 15 às 16 horas) e de 10 a 12 anos (das 16 às 17 horas).

Haverá, ainda, duas turmas aos sábados: de 8 a 12 anos (das 10 às 11 horas e das 11 às 12 horas).