Americana tem mutirão dos 100 Dias de Limpeza

A Praça do Trabalhador recebeu, na manhã desta terça-feira (16), as equipes do Mutirão dos 100 Dias de Limpeza. Foram executados serviços de revitalização da pintura de guias e sarjetas no local.

Desde quando começou a força-tarefa, em 18 de janeiro, já foram executados serviços de poda, capinação, retirada de mais de 47 toneladas de materiais inservíveis das vias públicas, pintura e revitalização de guias e sarjetas em diversas regiões da cidade.

O trabalho é realizado pelas Secretarias de Meio Ambiente, e de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana e da empresa MB.