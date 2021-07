Americana tem mais duas mortes da Covid19; total 759

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta terça-feira (20) que foram registrados mais dois óbitos por Covid-19, sendo:

-Mulher, 92 anos, moradora do bairro Morado do Sol, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 16 de julho.

-Mulher, 48 anos, moradora do bairro Vila Dainese, portadora de diabetes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 16 de julho.

Novos positivos

O município também teve confirmados 77 novos casos positivos, sendo 40 após realização de Testes Rápidos, dos quais 39 estão em isolamento domiciliar e um já recuperado; e 37 após exames PCR, dos quais 20 estão em isolamento domiciliar, três já recuperados, 12 internados, além dos dois óbitos registrados.

Novos suspeitos

O boletim trouxe 13 novos casos suspeitos da doença.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 24.850 casos positivos, sendo 66 internados, 759 óbitos, 715 em isolamento domiciliar, 23.310 recuperados e 111 casos suspeitos aguardando resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 42.423 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo. (A diferença, para menos, na quantidade de casos descartados ocorre em função de varredura no sistema de informação, que acaba identificando dados em duplicidade).

Ocupação geral de leitos

Nesta terça-feira (20), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 79,46% de leitos com respiradores (de 73 no total, 58 estão ocupados) e de 69,74% de leitos sem respiradores (de 76 no total, 53 estão ocupados).

Ocupação por unidade hospitalar

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é de 63,34% para leitos com respiradores (de 30 no total, 19 ocupados) e 68,58% sem respiradores (de 35 no total, 24 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 100% para leitos com respiradores (de 13 no total, 13 ocupados) e 56,25% sem respiradores (de 16 no total, 9 ocupados).

No Hospital São Francisco a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 12 no total, 12 ocupados) e de 71,43% sem respiradores (de 14 no total, 10 ocupados).

No Hospital Unimed a taxa é de 77,78%% para leitos com respiradores (de 18 no total, 14 ocupados) e de 90,91% de leitos sem respiradores (de 11 no total, 10 ocupados).