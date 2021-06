Americana tem mais 4 mortes. Perto dos 20 mil casos de Covid

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta terça-feira (8) mais quatro óbitos em decorrência da Covid-19:

– Homem de 68 anos, morava no São Jerônimo, estava internado em hospital particular de Americana e faleceu no dia 6 de junho. Tinha doença cardiovascular crônica, doença renal crônica e diabetes;

– Mulher de 60 anos, morava no Jardim Guanabara, estava internada em hospital particular de Americana e faleceu em 5 de junho. Tinha diabetes;

– Mulher de 53 anos, morava no bairro Santa Catarina, estava internada em hospital particular de Americana e faleceu em 2 de junho. Tinha doença neurológica crônica;

– Mulher de 63 anos, morava no Centro, estava internada em hospital particular de Americana e faleceu em 5 de junho. Não há informações sobre comorbidades.

Além dos óbitos, foram registrados mais 12 casos positivos de Covid-19.

Novos suspeitos

O boletim trouxe sete novos casos suspeitos da doença.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 19.519 casos positivos, sendo 49 internados, 583 óbitos, 824 em isolamento domiciliar, 18.066 recuperados e 126 casos suspeitos aguardando resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 33.894 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos

Nesta terça-feira (8), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 97,74% de leitos com respiradores (de 94 no total, 90 estão ocupados) e de 96,88% de leitos sem respiradores (de 96 no total, 93 estão ocupados).

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é a seguinte: 84,62% com respiradores (de 26 no total, 22 ocupados) e 100% sem respiradores (de 31 no total, 31 ocupados). No Hospital São Francisco a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 16 no total, 16 ocupados) e de 100% sem respiradores (de 19 no total, 19 ocupados); no Hospital Unimed a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 32 no total, 32 ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 30 no total, 30 ocupados); e no Hospital São Lucas a taxa é 100% com respiradores (de 20 no total, 20 ocupados) e de 81,25% sem respiradores (de 16 no total, 13 ocupados).