Americana tem Fórum de Combate à Exploração Infantil na sexta-feira

Americana realizará, nesta sexta-feira (9), às 14h, o Fórum de Prevenção e Combate à Exploração Infantil e Estímulo à Aprendizagem Profissionalizante de Adolescentes e Jovens. A Webinar (videoconferência) será realizada por meio do canal TRT 15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região), no YouTube. A realização é do Juizado Especial da Infância e da Adolescência (JEIA) de Campinas do TRT da 15ª Região, com as participações da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Americana (AESCON), entre outros apoiadores.

A abertura do evento será feita pela juíza do Trabalho e coordenadora do Juizado Especial da Infância e Juventude e da Adolescência da Região de Campinas, Taísa Magalhães Oliveira Santana Mendes.

Haverá as apresentações do Comitê Regional de Erradicação ao Trabalho Infantil, pela desembargadora Maria da Graça Bonança Barbosa; do Ministério Público do Trabalho (MPT), pela doutora Ana Carolina Marinelli Martins, procuradora do Trabalho responsável pela Coordinfância (PRT15); e da Prefeitura de Americana – Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Helen Munhoz Fernandes.

Serão abordados os seguintes temas: “A criação do Fórum Permanente em Americana”, por Maria Aparecida Pirassoli Brás Conte, presidente do CMDCA de Americana; “A destinação do IR na perpectiva da Receita Federal”, pelo doutor Vitório de Jesus Luca Brunheroto, delegado da Receita Federal de Piracicaba; “A destinação do IR na perspectiva dos Profissionais de Contabilidade”, por Evandro Figueiredo Forti, presidente da AESCON.