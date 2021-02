Americana tem fiscalização em ônibus clandestino

A Guarda Municipal de Americana fez ação de apoio à Polícia Militar Rodoviária no Km 123 da rodovia Anhanguera na manhã deste domingo. A fiscalização foi em cima de ônibus (a maioria clandestinos) que cruzam o interior sentido o nordeste do país. A atividade foi por volta das 8:30h e contou com a equipe de Romu Canil GMs Machado, Sandro, Lopes e K9 Rayka.

Atendendo solicitação de apoio ao policiamento rodoviário através de equipe do TOR, equipe de Romu Canil com emprego de K9, realizou procedimentos de faro em vários ônibus de passageiros com destinos ao norte/norteste do país.

O objetivo da operação visava o combate ao transporte de drogas, armas de fogo, também pessoas procuradas da justiça, cargas roubadas e demais ilícitos criminais. Foram abordados cinco ônibus, averiguado diversas pessoas, bagagens, etc, transcorrendo sem novidades a operação, onde nenhum ilícito fora encontrado.