Americana tem cursos gratuitos de capacitação; veja opções

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana conseguiu junto ao governo do Estado a vinda de dois cursos para a cidade, por meio do Via Rápida, em áreas cujas demandas se encontram entre as mais altas no Posto de Atendimento ao Trabalhador local: Informática Básica e Recepção e Atendimento.

“Entre as oportunidades de emprego registradas no PAT, essas duas áreas estão entre as mais solicitadas pelas empresas que nos procuram”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Os cursos gratuitos serão realizados remotamente com início em 8 de março, e as inscrições estão abertas até o dia 18 de fevereiro no site www.cursosviarapida.sp.gov.br .

O treinamento de Informática Básica terá a duração de 20 dias e 100 horas de aula; o de Recepção e Atendimento, 16 dias com 60 horas de aula. A apresentação das aulas vai ocorrer de segunda a sexta, das 19 às 22 horas.