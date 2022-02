Americana tem audiência pública sobre emergência climática 

A Câmara Municipal de Americana irá realizar no dia 22 de fevereiro, a partir das 19h, audiência pública para debater o enfrentamento da emergência climática no município de Americana. A realização do debate foi solicitada pela vereadora Professora Juliana (PT), através de requerimento aprovado na Casa. A audiência acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, será aberta ao público e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara através do canal 8 da NET, pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

De acordo com a parlamentar, o objetivo da audiência é discutir quais são os mecanismos de proteção climática em aplicação e quais podem ser criados para proteger a bacia aérea em que o município de Americana está inserido. Juliana aponta que, segundo estudos, o impacto da ação humana já está perto do limite da temperatura global e destaca que o debate sobre o tema foi intensificado após a realização da COP26 – encontro de chefes de governo e organismos internacionais sobre o tema. “A emergência climática tem sido tema de discussão ao redor do planeta, porque realmente estamos em um cenário grave. Por isso, é importante que esse debate ocorra também em Americana, para que a gente coloque todos os atores na mesma mesa e possa entender a real situação do clima em Americana e que medidas estão sendo tomadas ou planejadas pela Administração no sentido de combater esses problemas”, aponta.

Foram convidados representantes da prefeitura de Americana, Ministério Público, conselhos municipais, órgãos ambientais, entidades e especialistas no tema. A audiência será também aberta à população.

Saiba como participar Para garantir ampla participação, a população pode apresentar dúvidas, sugestões e comentários de três formas diferentes: presencialmente, no Plenário da Câmara; por e-mail, enviando sua mensagem para [email protected]; e preenchendo o formulário na página da audiência no site da Câmara: https://www.camara-americana.sp.gov.br/FaleConosco/EmergenciaClimatica