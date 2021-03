Americana tem ações para celebrar o Dia da Mulher

No dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher, uma data para exaltar as conquistas de direitos, sejam elas sociais, políticas, econômicas, culturais até hoje, fazer uma reflexão e discutir qual a representatividade da mulher na sociedade atualmente, principalmente das mulheres à frente da pandemia, atuando como profissionais de saúde, médicas, enfermeiras, cuidadoras, cientistas, entre outras funções.

Para celebrar a data, a Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos; de Cultura e Turismo; de Saúde e de Governo – Unidade de Imprensa e Comunicação, além da Gama (Guarda Municipal de Americana); fará veiculações nas páginas oficiais da Prefeitura nas redes sociais sobre a data, com posts de servidoras públicas e vídeos sobre serviços públicos voltados à mulher, como do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), do Conselho Municipal de Direitos do da Mulher (CMDM), da Patrulha Maria da Penha e uma homenagem da Banda Municipal de Americana a todas as mulheres.. Além disso, será divulgado informativo digital de Direitos Humanos, com enfoque nos Direitos da Mulher.

A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, ressaltou a importância da conquista dos direitos das mulheres e o papel desempenhado diante dos desafios enfrentados na questão da violência, da pandemia, do fortalecimento dos laços familiares. “A garantia dos direitos e de uma política pública de atendimento são, ao mesmo tempo, conquistas, lutas e desafios que sempre irão permear o universo desta constante reflexão e exercício de cidadania. Parabenizo a todas as mulheres pelo Dia da Mulher, as servidoras da Secretaria, da prefeitura, as trabalhadoras da Assistência Social que trabalharam também arduamente na linha de frente durante a pandemia”, disse a secretária.