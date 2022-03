Americana tem 80 vagas para oficinas de balé

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana reabriu as inscrições para as oficinas de balé para crianças de 3 a 12 anos. Há, ainda, 40 vagas para interessados de 3 a 6 anos e mais 40 para quem tem idade entre 7 e 12 anos. As inscrições podem ser realizadas pelo site https://www.americana.sp.gov.br/secretaria/cultura .

As vagas remanescentes estão divididas em:

– Aulas às terças-feiras, às 9 horas – idade de 03 a 06 anos: 7 vagas;

– Terça-feira, às 15h – idade de 03 a 06 anos: 10 vagas;

– Terça-feira, às 16h – idade de 07 a 12 anos: 11 vagas;

– Terça-feira, às 10h – idade de 07 a 12 anos: 11 vagas;

– Quinta-feira, às 9h – idade de 03 a 06 anos: 5 vagas;

– Quinta-feira, às 16h – idade de 07 a 12 anos: 10 vagas;

– Sábado, às 10 horas – idade de 03 a 06 anos: 10 vagas;

– Quinta-feira, às 10h – idade de 07 a 12 anos: 8 vagas;

– Quinta-feira, às 15h – idade de 03 a 06 anos: 8 vagas.