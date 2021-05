Americana tem 52,5 mil vacinados

Americana aplicou, nesta sexta-feira (14), 1.041 doses da vacina contra a Covid-19. Foram 850 da primeira dose e 191 da segunda.

Receberam a primeira dose 108 idosos com 60 anos ou mais, 104 profissionais de saúde, 617 pacientes com comorbidade, dois deficientes, um portador da síndrome de down, 10 doentes acamados, dois idosos e seis profissionais de saúde de instituições de longa permanência. A segunda dose foi aplicada em 133 profissionais de saúde, 22 idosos, 31 profissionais da educação e cinco trabalhadores da saúde de instituições de longa permanência.

O vacinômetro contabiliza, no momento, 80.119 doses aplicadas, 52.550 da primeira e 27.569 da segunda.