Americana tem 3 candidaturas registradas

O site do TSE já registrou até agora três candidaturas para prefeito em Americana- Adriano Oliveira/PSOL, Chico Sardelli/PV e Giovana Fortunato/PDT. Mesmo essas três ainda estão ‘aguardando julgamento’ por parte da corte. A expectativa é pelo registro da candidatura do MDB de Alfredo Ondas, que trava disputa na Justiça com a direção estadual.

As chapas de Giovana e Sardelli têm motes próprios. A de Giovana tem um mote apontando como ‘alternativa’- o “Você Tem Opção” tenta atrair o eleitor para a novidade/alternativa. Já Sardelli aposta na experiência e evita a ideia de ruptura. Com o “Experiência para Americana avançar”, o time do PV tenta diferenciar Sardelli dos adversários jovens/inexperientes.