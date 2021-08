Americana registra 27 novos casos de HIV em 2021

A cidade de Americana registrou, no ano de 2021, de janeiro a agosto, 27 novos casos de pacientes residentes do município infectados com o HIV. A informação é da secretaria de saúde.

Americana possui um Serviço Especializado em Infectologia (SAE), que faz o acompanhamento dos pacientes, com o devido tratamento oferecido e também a Vigilância Epidemiológica, que acompanha as notificações dos casos. Desde 1987, quando iniciaram os registros, a cidade já contabilizou 696 casos da doença.