Americana também aposta em ações antienchentes

As equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana estão executando a limpeza de diversas galerias de águas pluviais da cidade. O objetivo do trabalho é desobstruir as passagens de água para melhorar o escoamento e prevenir inundações.

Na última terça-feira (19), o serviço foi executado nas galerias dos córregos Bertini (Avenida Nicolau João Abdalla) e da Gruta Dainese (Avenida São Jerônimo). No cronograma de obras da Sosu, até esta quarta-feira (20) já foram executados reparos de galeria na Rua São Vito com a Rua São Gabriel, na Rua Eugênio Bertini, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na Rua João Damiani (Vila Bertini) e limpeza de galeria na Rua dos Carpinteiros (bairro Werner Plaas).

