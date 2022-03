Americana supera a marca de 95 mil doses adicionais contra a Covid-19

Americana já superou a marca das 95 mil doses adicionais da vacina contra a Covid-19. A Secretaria de Saúde de Americana aplicou 95.264 doses adicionais (terceira dose) na população em geral com 18 anos ou mais, o que corresponde a 50,41% do público-alvo.

Nesta segunda-feira (28), mesmo com o recesso de carnaval, o município efetuou 166 doses adicionais. A vacinação segue nesta terça-feira (1º) com aplicações de terceira e quarta doses nas farmácias parceiras, com agendamento.

No sábado (26), a campanha aplicou 935 doses no total, sendo 127 pediátricas, 62 doses pediátricas adicionais, 27 da primeira dose, 58 da segunda, 658 da terceira e três da quarta dose, para imunossuprimidos graves.

Ainda na sexta-feira (25) as equipes de saúde realizaram 838 aplicações, sendo quatro de dose única, 84 doses pediátricas, 87 adicionais pediátricas, 15 aplicações da primeira dose, 59 da segunda, 587 da terceira e duas da quarta dose.

O total de doses aplicadas agora é de 486.076, sendo 194.790 da primeira dose, 181.850 da segunda, 6.160 da dose única, 7.446 doses pediátricas, 95.264 da terceira dose, 189 da quarta dose e 377 doses pediátricas adicionais.

A vacina é disponibilizada por meio de agendamento, aberto de segunda a sábado, a partir das 14 horas, no site www.saudeamericana.com.br.