Americana supera 500 mil aplicações de vacinas contra a Covid-19

Desde o início da campanha, em 21 de janeiro de 2021, até agora, Americana já efetuou um total de 500.568 aplicações da vacina contra a Covid-19 na população. Essa marca leva em consideração todas as etapas do ciclo vacinal, sendo a primeira dose e as doses de reforço para adultos e crianças, a dose única e a pediátrica.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nesta quinta-feira (24), foram 705 aplicações, sendo 16 da primeira dose, 50 da segunda, 303 da terceira e 112 da quarta dose. Também foram aplicadas 124 doses pediátricas e 100 aplicações da segunda dose infantil.

“Desde a chegada do primeiro lote da vacina, nós não medimos esforços para garantir a sua aplicação em todos os moradores elegíveis para recebê-la. Essa marca representa o comprometimento dos trabalhadores da Secretaria de Saúde com a campanha e resume a nossa incessante busca pela proteção a todos os cidadãos americanenses”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O total de doses aplicadas agora é de 500.568, sendo 195.117 da primeira dose, 182.970 da segunda, 104.237 da terceira, 608 da quarta dose, 8.757 doses pediátricas, 2.818 aplicações da segunda dose infantil e 6.061 aplicações de dose única.

“A cobertura em Americana está muito boa, porém o público infantil ainda é o nosso maior desafio, porque alguns pais têm tido resistência em vacinar seus filhos”, declarou a enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

A vacina é disponibilizada apenas por meio de agendamento, aberto de segunda a sábado, a partir das 14h, no site www.saudeamericana.com.br

Neste final de semana a vacinação contra a Covid-19 vai acontecer no sábado e domingo, sendo que o agendamento para o sábado será aberto nesta sexta-feira (25), a partir das 14h, e o de domingo será aberto no sábado, no mesmo horário.